Конституционный суд защитил бухгалтеров. Неиспользованные отгулы им оплатят при увольнении

Конституционный суд (КС) постановил, что неиспользованные отгулы, предоставленные вместо двойной оплаты труда в выходные, должны быть заменены денежной компенсацией при увольнении сотрудника, пишут «Ведомости».

На ст. 153 ТК пожаловались четыре жительницы Нерюнгри: ранее они работали в бухгалтерии холдинговой компании «Якутуголь» и по указанию руководства систематически выходили на службу в выходные. За несколько лет у заявительниц накопилось от 80 до 300 таких дней, использовать которые они могли только по согласованию с руководителем. В 2021 году при сокращении штата их уволили. Взыскать задолженности по повышенной оплате труда в выходные взамен неиспользованных отгулов им не удалось.

Конституционный суд указал, что работа в выходные допустима по договоренности между сотрудником и работодателем, но должна оплачиваться по повышенной ставке или, по желанию работника, компенсироваться выходными. При этом возможность работника реально воспользоваться такими отгулами во многом зависит от позиции работодателя.

Вместе с тем, подчеркнул КС, работа в выходные и праздники сопряжена с дополнительной физиологической и психоэмоциональной нагрузкой и повышенными трудозатратами, которые в любом случае должны быть компенсированы.

«Работодатель и в рассматриваемом случае обязан при увольнении работника заменить неиспользованные дни отдыха повышенной оплатой работы в выходные и нерабочие праздничные дни, а сам факт выбора ранее работником по согласованию с работодателем предоставления других дней отдыха вместо повышенного размера оплаты не может рассматриваться как препятствие для получения им такой денежной выплаты. Именно такое понимание оспариваемого законоположения в наибольшей степени согласуется с принципами социальной солидарности, уважения труда граждан и уважения человека труда», — говорится в постановлении.

В связи с тем, что недостатки действующего правового регулирования ведут к увеличению количества неиспользованных работниками дней отдыха, законодатель обязан устранить все правовые пробелы в этом вопросе, постановил КС. Дела заявительниц будут пересмотрены.