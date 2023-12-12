Самозанятые и ИП смогут получать больничные и другие социальные выплаты

Предприниматели и самозанятые получат право добровольно платить социальные взносы в размере 1,25 тысяч рублей в месяц. Тогда они смогут рассчитывать на выплаты по временной нетрудоспособности и по беременности.

Минтруд завершает работу над законопроектом, который позволит индивидуальным предпринимателям и самозанятым получать выплаты по больничным листам. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на замглавы ведомства Елену Мухтиярову.

Предприниматели и самозанятые, которые хотят получать выплаты, смогут добровольно уплачивать социальные взносы.

Страховой взнос предлагался в размере 3,84% от базовой величины, равной 32,5 тыс. рублей. В месяц придется отчислять 1,25 тыс. рублей.

Размер страховой выплаты зависит от трудового стажа и периода уплаты взносов и составляет от 13,6 тыс. до 32,4 тыс. рублей.

Страховыми случаями считаются: заболевания или травмы, аборт, уход за больным родственником, лечение в санаторно-курортных организациях после стационара. В список не вошли декретные выплаты.

Предполагается, что самозанятые беременные будут считаться безработными и смогут обратиться за единым пособием.

Действительно, большая часть самозанятых не включена в систему социального и пенсионного страхования. Но, дав им возможность добровольно платить взносы на пособие по временной нетрудоспособности, мы создадим для них такие преференции, которые сделают невыгодным переход в статус ИП, — сказала Елена Дыбина.

Сейчас женщины ИП могут получать пособие по беременности и родам, если платили взносы в предыдущий период.

Вице-президент «Опоры России» Марина Блудян уверена, что нужно распространить право самозанятых на добровольное страхование по беременности и родам. Так они смогут получать такие же выплаты, как и ИП.