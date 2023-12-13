Минтруд выступил против найма уехавших россиян

Минтруд выступил против найма россиян, уехавших за границу. По мнению чиновников, трудовые договоры для работы из-за границы «не допускаются».

Заключение трудового договора с работающим гражданином РФ из-за рубежа недопустимо. Об этом говорится в письме начальника отдела трудовой миграции департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Дмитрия Мыльникова. Документ опубликован на «Консультант плюс», написали «Известия».

Чиновник среагировал на анонимный вопрос: «В каких случаях работник должен уведомлять работодателя о выезде за границу?». Он ответил, что, по мнению ведомства, если дистанционный сотрудник выезжает за пределы страны и собирается там работать, то есть меняется место работы, он обязан уведомить работодателя, иначе нарушит трудовой договор.

«По мнению Минтруда России, заключение трудового договора о дистанционной работе с гражданином для осуществления трудовой деятельности за пределами РФ не допускается. Сотрудничество с лицами в целях дистанционной работы за рубежом для российских организаций может осуществляться в рамках гражданско-правовых отношений», — добавил Мыльников.

Напомним, ТК не предусматривает каких-либо ограничения и запреты для уехавших россиян. Поэтому такое пояснение Минтруда не имеет юридической силы, но может иметь значение при решении трудовых споров.

Но некоторые компании уже ввели ограничения на работу с релакантами. В конце ноября «Тинькофф банк» запретил своим сотрудникам работать за границей, за исключением трех стран — Белоруссии, Казахстана и Армении. В феврале 2023 г. возможность работы из-за границы также ограничила VK. Компания разрешила сотрудникам работать удаленно только при условии нахождения в России.