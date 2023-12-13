Какие доходы не учитывают при назначении единого пособия

Беременные женщины и семьи с доходом на каждого ниже регионального прожиточного минимума могут получать единое пособие. Однако не все доходы будут учитываться при назначении выплат.

При назначении единого пособия учитываются доходы за 12 месяцев, которые были получены до подачи заявления. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на Минтруд.

Все доходы семьи за год складываются и делятся на количество членов семьи (муж, жена и дети).

С 1 июня 2024 года при назначении единого пособия для беременных женщин и семей с доходом ниже регионального прожиточного минимума не будут учитывать следующие доходы:

сумма пособий и объединяемых выплат в прошлые периоды на детей, на которых подается заявление;

алименты, пособия, и выплаты на детей, которым на момент назначения выплаты исполнилось 18 лет;

единовременные страховые выплаты, которые назначаются в связи со стихийными бедствиям и чрезвычайными ситуациями, с гибелью военнослужащего или при получении им увечий, а также возмещение ущерба жизни, здоровью и имуществу;

проценты по номинальным счетам опекаемого ребенка;

средства маткапитала или ежемесячная выплата из него, региональный маткапитал;

выплаты по социальному контракту, налоговые вычеты;

заработок несовершеннолетних в свободное от учебы время;

целевые субсидии на приобретение имущества;

все доходы мобилизованных;

выплаты родителям со званиями мать-героиня или с орденом или медалью «Родительская слава».

Также при назначении пособия не будут учитывать единовременную материальную помощь на лечение ребенка, компенсацию за приобретенные средства реабилитации, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и дополнительные расходы на социальную и профессиональную реабилитацию.

Единое пособие самозанятым назначат только если сумма заработка была больше двух МРОТ за год.