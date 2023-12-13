Центробанк: мошенники предлагают проверить подлинность пятитысячных купюр и похищают деньги с банковского счета

Под предлогом проверки наличных злоумышленники просят установить приложение от Банка России и присылают поддельную ссылку. После установки программы они получают доступ к телефону пользователя и к его счетам.

Банк России раскрыл новую схему мошенничества: злоумышленники звонят людям и просят проверить подлинность наличных денег. Об этом сказано в телеграм-канале Центробанка.

Пользователям присылают поддельную ссылку на приложение «Банкноты Банка России». После установки мошенники получают удаленный контроль над телефоном. Это позволяет им украсть деньги со всех банковских счетов.

Приложение «Банкноты Банка России» действительно существует — оно доступно на официальном сайте Банка России. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот Банка России — где именно они расположены и как должны выглядеть. Подлинность банкнот официальное приложение не определяет, — говорится в сообщении.

Есть еще один вариант обмана, когда под видом социальных работников мошенники предлагают обменять старые банкноты на новые. В этот момент доверчивым людям подсовывают фальшивые купюры.

Специалисты Центробанка рекомендуют игнорировать любые предложения по обмену или проверки подлинности денег, не устанавливать приложения и не переходить по ссылкам от незнакомцев.