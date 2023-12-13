Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

Получив наличные под отчет, сотрудник должен отчитаться за них не позднее 3 рабочих дней после истечения срока, на который ему выданы эти деньги. Надо составить авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы.

Среди таких документов – кассовый чек, который должен выдать продавец.

При этом в ряде случаев организации и ИП с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без ККТ при осуществлении некоторых видов деятельности и оказании услуг.

Таким образом, порядок освобождения от НДФЛ денег, полученных сотрудником под отчет, зависит от информации, содержащейся в подтверждающих документах, прилагаемых им к авансовому отчету.

Такой вывод делает ФНС в письме от 23.10.2023 № ЗГ-3-11/13674@.