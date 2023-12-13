Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

Среди таких документов – кассовый чек, который должен выдать продавец.
При этом в ряде случаев организации и ИП с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без ККТ при осуществлении некоторых видов деятельности и оказании услуг.
Таким образом, порядок освобождения от НДФЛ денег, полученных сотрудником под отчет, зависит от информации, содержащейся в подтверждающих документах, прилагаемых им к авансовому отчету.
Такой вывод делает ФНС в письме от 23.10.2023 № ЗГ-3-11/13674@.
Комментарии2
Главный бухгалтер
ну что же они так???? Прямо удивительно!
могли бы и аблажить! и страховые обязательно сверху!
Прямо слово-то нашли - "ОСВОБОЖДЕНИЕ" !!!!
То есть... я так читаю.... что сначала эти суммы всё-таки... в общем - туды...
и только ПОТОМ - уже освобождение!
вообще, то прилагаемое письмо это заявление "понятно то, что ничего не понятно" и не более того.
а вот это
норма старая. трактуемая в зависимости от ситуации и не только от предоставленных документов.
в том числе, например, если изрядно превышен срок отчета за выданные средства. и как следствие эти деньги могут трактоваться как заемные средства и может быть НДФЛ, исчисленный с материальной выгоды. за пользование заемными средствами
если предоставлены подтверждающие документы по расходам, осуществленным обоснованно и для нужд организации но просто не так оформлены, то это тема для того, чтобы такие расходы не включать с состав расходов для целей налогообложения. это не тема для того, чтобы еще и удержать НДФЛ с сотрудника.
аффтор, не искажайте и не утрируйте