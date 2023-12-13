Подотчет, командировки

Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

Получив наличные под отчет, сотрудник должен отчитаться за них не позднее 3 рабочих дней после истечения срока, на который ему выданы эти деньги. Надо составить авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы.

Среди таких документов – кассовый чек, который должен выдать продавец.

При этом в ряде случаев организации и ИП с учетом специфики своей деятельности или особенностей своего местонахождения могут производить расчеты без ККТ при осуществлении некоторых видов деятельности и оказании услуг.

Таким образом, порядок освобождения от НДФЛ денег, полученных сотрудником под отчет, зависит от информации, содержащейся в подтверждающих документах, прилагаемых им к авансовому отчету.

Такой вывод делает ФНС в письме от 23.10.2023 № ЗГ-3-11/13674@.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 29 мин

    Главный бухгалтер

    ну что же они так???? Прямо удивительно!

    могли бы и аблажить! и страховые обязательно сверху!

    Таким образом, порядок освобождения от НДФЛ денег, полученных сотрудником под отчет,...

    Прямо слово-то нашли - "ОСВОБОЖДЕНИЕ" !!!!

    То есть... я так читаю.... что сначала эти суммы всё-таки... в общем - туды...

    и только ПОТОМ - уже освобождение!

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 мин

    вообще, то прилагаемое письмо это заявление "понятно то, что ничего не понятно" и не более того.

    Учитывая изложенное, отсутствие конкретных документов и информации не позволяет оценить все обстоятельства и дать полноценные ответы на вопросы, указанные в обращении. Окончательный вывод может быть сделан только после изучения фактов и подтверждающих документов, относящихся к рассматриваемой ситуации.

    Управление рекомендует Вам обратиться в территориальные налоговые органы по месту своего жительства с приложением подтверждающих документов.

    а вот это

    Таким образом, порядок освобождения от НДФЛ денег, полученных сотрудником под отчет, зависит от информации, содержащейся в подтверждающих документах, прилагаемых им к авансовому отчету.

    норма старая. трактуемая в зависимости от ситуации и не только от предоставленных документов.

    в том числе, например, если изрядно превышен срок отчета за выданные средства. и как следствие эти деньги могут трактоваться как заемные средства и может быть НДФЛ, исчисленный с материальной выгоды. за пользование заемными средствами

    если предоставлены подтверждающие документы по расходам, осуществленным обоснованно и для нужд организации но просто не так оформлены, то это тема для того, чтобы такие расходы не включать с состав расходов для целей налогообложения. это не тема для того, чтобы еще и удержать НДФЛ с сотрудника.

    аффтор, не искажайте и не утрируйте

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Подотчетные суммы не облагаются НДФЛ, если к авансовому отчету приложены правильные подтверждающие документы

Получив наличные под отчет, сотрудник должен отчитаться за них не позднее 3 рабочих дней после истечения срока, на который ему выданы эти деньги. Надо составить авансовый отчет и приложить к нему подтверждающие документы.

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