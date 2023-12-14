Госкомпании будут тратить 70% своего IT-бюджета на сторонних разработчиков

Госкомпаниям и предприятиям ограничат расходы на внутренние IT-проекты, чтобы поддержать независимые высокотехнологичные компании и развитие IT-отрасли в стране.

В 2024 году власти планируют обязать государственные компании отдавать 70% своих IT-бюджетов на покупку софта и на услуги сторонних разработчиков. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на методические рекомендации Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Речь может идти о сотнях миллиардов рублей, которые сейчас тратятся на inhouse-разработки (проекты для собственных нужд), — сказал директор Центра компетенций Илья Массух.

Ограничение расходов на собственные разработки госкомпаний не создадут проблем для предприятий и не приведут к сокращению специалистов. Эта мера нужна для того, чтобы поддержать независимые сторонние IT-компании.

Необходимо, чтобы продукт, разработанный фактически на деньги государства, был адресован широкому (лучше международному) кругу пользователей, а не одному госпотребителю. В противном случае эти средства будут потрачены неэффективно или даже напрасно: когда организация создает его внутри себя, как правило, продукт выходит неконкурентным, — заявил президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

Сейчас государственные предприятия на внутренние разработки тратят около 32% от выделенного бюджета.

Против ограничений выступила Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования (КП ПОО). Представители сообщества считают нецелесообразным тратить не меньше 70% на оплату услуг IT-компаний, которые не аффилированы с заказчиком.