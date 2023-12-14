Госдума разрешила наружную рекламу российского вина

На рекламных конструкциях можно размещать информацию о винодельческих хозяйствах, о вине и винограде, но рекламировать торговые марки и размещать изображения бутылок запрещено.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, которые позволяет размещать рекламные конструкции с информацией о вине российского производства.

Наружную рекламу можно устанавливать на крышах, внешних стенах и других элементах зданий, а также вдоль автодорог в регионах, где производится вино.

Частичное снятие ограничений в части размещения информации на рекламных щитах позволит увеличить узнаваемость вин российского производства и сделать существенный вклад в развитие гастрономической культуры потребления вина в РФ, предоставить нашим гражданам иметь возможность получать наглядную информацию об уникальных национальных винодельнях и энотуристических маршрутах, — сказано в пояснительной записке.

Рекламировать можно винодельческие хозяйства, информацию о вине и о винограде, из которого оно производится. Нельзя упоминать конкретные торговые марки и размещать изображения бутылок.