ФНС будет передавать в СК данные о налоговых преступлениях до проверки

В следующем году нас ожидает много изменений в законодательстве, планируют ввести новые правила возбуждения дел по налоговым преступлениям. Чиновники хотят устранить пробел, который не позволяет налоговикам при выявлении признаков преступления оперативно направлять материалы следователям.

Спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции, которая прямо сейчас проходит в Краснодаре, Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor, рассказал,что меняется в налоговом администрировании в 2024 году.

Одно из главных возможных изменений, которое нам стоит ожидать — контроль налоговых преступлений. Речь идет о Законопроекте № 409982-8 по внесению изменений в ст. 82 НК. Благодаря поправкам в НК могут прописать, что соответствующие органы вправе информировать следователей об имеющихся у них материалах по налоговым преступлениям, в том числе с представлением документов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела до проверки.

Поправки хотят внести, что бы устранить правовую неопределенность, связанную с возможностью различного трактования части 1.3 ст. 140 УПК, которая предусматривает специальный повод возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.

В статье сейчас прописано, что поводом для возбуждения уголовных дел могут быть только материалы, направленные ФНС в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

Налоговики могут отправлять документы следователям только на стадии судебного процесса. В итоге по завершении проверки инспекторы иногда отказывают в привлечении к ответственности нарушителей из-за истечения сроков давности, которые устанавливает НК. Суммы неуплат в бюджет при этом могут образовывать состав преступления. Если законопроект примут, но инспекторы смогут передавать документы в СК еще до проверки.