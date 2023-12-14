ФНС будет передавать в СК данные о налоговых преступлениях до проверки

Спикер Бухгалтерской Клерк.Конференции, которая прямо сейчас проходит в Краснодаре, Дмитрий Костальгин, управляющий партнер Taxadvisor, рассказал,что меняется в налоговом администрировании в 2024 году.
Одно из главных возможных изменений, которое нам стоит ожидать — контроль налоговых преступлений.
Речь идет о Законопроекте № 409982-8 по внесению изменений в ст. 82 НК.
Благодаря поправкам в НК могут прописать, что соответствующие органы вправе информировать следователей об имеющихся у них материалах по налоговым преступлениям, в том числе с представлением документов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела до проверки.
Поправки хотят внести, что бы устранить правовую неопределенность, связанную с возможностью различного трактования части 1.3 ст. 140 УПК, которая предусматривает специальный повод возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях.
В статье сейчас прописано, что поводом для возбуждения уголовных дел могут быть только материалы, направленные ФНС в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
Налоговики могут отправлять документы следователям только на стадии судебного процесса. В итоге по завершении проверки инспекторы иногда отказывают в привлечении к ответственности нарушителей из-за истечения сроков давности, которые устанавливает НК. Суммы неуплат в бюджет при этом могут образовывать состав преступления. Если законопроект примут, но инспекторы смогут передавать документы в СК еще до проверки.
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