Жители новых регионов смогут ездить без ОСАГО до конца 2024 года

Автомобилистам из новых регионов разрешается передвигаться без страховки транспортного средства до 31 декабря 2024 года, но только в пределах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект, который позволяет жителям новых регионов ездить на автомобилях без полиса ОСАГО по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Изначально переходный период должен был закончиться 1 января 2024 года, но его решили продлить еще на год, до 31 декабря 2024 года.

В то же время обязанность заключения договора ОСАГО при выезде за пределы указанных территорий, уже установленная федеральными конституционными законами и законодательством Российской Федерации об ОСАГО, сохраняется, — сказано в пояснительной записке.

В новых регионах уже есть инфраструктура для получения автострахования: работают страховые компании, а также оформить страховку можно онлайн на портале госуслуг.