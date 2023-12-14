Рецептурные лекарства будут отпускать по биометрии

Информация из Единой биометрической системы приравнивается к предъявлению паспорта. Это значит, что при заказе рецептурного лекарства онлайн курьеру будет достаточно проверить сведения о покупателе по фотографии.

Лекарственные препараты, для покупки которых нужен рецепт, будут продаваться в интернете по биометрическим данным. Во время заказа нужно сфотографировать лицо, а затем курьер проверит личность покупателя. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Центр биометрических технологий.

Для дистанционной покупки рецептурных лекарств будет можно пользоваться информацией из Единой биометрической системы (ЕБС).

Подтверждение личность с помощью данных из ЕБС приравнивается к предъявлению паспорта, — сообщили в Минцифры.

С помощью слепка лица человек сможет подтвердить право на покупку препаратов при получении заказа у курьера.

Однако, чтобы запустить сервис, понадобится интегрировать ЕБС с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА).

С 1 марта 2023 года в Москве, Московской и Белгородской областях начался эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов. Росздравнадзор уже выдал аптечным сетям 15 лицензий на такую деятельность.

Для онлайн-заказа нужен электронный рецепт у врача, который подтверждается в аптечной сети или в приложении «ЕМИАС.ИНФО». После выбора продавца будет сформирован QR-код заказа, его и паспорт нужно показать курьеру во время получения.