Путин: рост экономики по итогам года ожидается в 3,5%

Экономика страны отыграла падение и сделала серьезный шаг к росту.

Президент Владимир Путин оценил запас прочности российской экономики в условиях санкций как достаточный. Об этом сказано в прямом эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Запас прочности российской экономики достаточный, чтобы уверенно себя чувствовать и идти вперед. Устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу, — заявил президент.

Также Владимир Путин добавил, что сегодняшний уровень безработицы составляет 2,9%, такого никогда не было в истории России. С начала 2024 года МРОТ увеличится на 18,5%.

По итогам года реальная зарплата населения вырастетпримерно на 8%, а реальные доходы — на 5%.

Государственный внешний долг сократился с 46 млрд до 32 млрд рублей. Правительство и Центробанк принимают все нужные меры для экономической устойчивости страны.