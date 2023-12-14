Счета и депозиты средних предприятий начнут страховать

Профсоюзы, средние предприятия, адвокаты и нотариусы смогут рассчитывать на страховое возмещение от банков. Если у физлиц и ИП есть одновременно кредит и вклад в банке с отозванной лицензией, то компенсацию выплатят в полном объеме.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который расширит покрытие системы страхования вкладов.

Теперь страховое возмещение будет распространяться на счета и депозиты средних предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций, профсоюзов, а также физлиц, которые занимаются профессиональной деятельностью. Например, адвокаты и нотариусы.

Размер страхового покрытия составит до 1,4 млн рублей.

Поскольку банкам, Банку России и Агентству по страхованию вкладов понадобится время для настройки своих внутренних систем, между публикацией закона и вступлением нормы в силу предусмотрены временные интервалы — 90 дней для нового периметра системы страхования вкладов и 270 дней для уточненного порядка выплаты страхового возмещения, — сказано на сайте Центробанка.

Физлица и ИП, у которых одновременно есть кредиты и вклады в банке с отозванной лицензией, также могут рассчитывать на страховое возмещение.

Раньше такие клиенты банков могли получить средства со вкладов только за вычетом задолженности по кредиту.

Теперь компенсация будет выплачиваться в полном размере, а ее получатели смогут распоряжаться средствами по своему желанию.