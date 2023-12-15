Бухгалтеру придется прийти на работу 30 декабря, если сотрудник пожелает уволиться

Последний рабочий день этого года – 29 декабря. Но некоторые работают по графику и для них этот день – рабочий. Бухгалтер должен подстроиться под это.

Роструд разобрал такую ситуацию: сотрудник-пенсионер изъявил желание уволиться 30.12.2023. Он работает в сменном графике и 30.12 – его последняя рабочая смена.

У бухгалтера в этот день выходной. Как же уволить сотрудника?

Роструд поясняет, что произвести с работником окончательный расчет и выдать на руки трудовую книжку следует 30.12.2023.

Сотрудников отдела кадров и бухгалтерии следует привлечь к работе в выходной день.

В другой консультации Рострул поясняет, что работодатель не вправе требовать от работника переписать заявление об увольнении по собственному желанию в удобный для него (работодателя) срок.

Кстати, напомним, что до 29.12.2023 бухгалтер должен сдать уведомление по ЕНП с НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023.