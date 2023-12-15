Трудовое право

Бухгалтеру придется прийти на работу 30 декабря, если сотрудник пожелает уволиться

Последний рабочий день этого года – 29 декабря. Но некоторые работают по графику и для них этот день – рабочий. Бухгалтер должен подстроиться под это.
64

Роструд разобрал такую ситуацию: сотрудник-пенсионер изъявил желание уволиться 30.12.2023. Он работает в сменном графике и 30.12 – его последняя рабочая смена.

У бухгалтера в этот день выходной. Как же уволить сотрудника?

Роструд поясняет, что произвести с работником окончательный расчет и выдать на руки трудовую книжку следует 30.12.2023.

Сотрудников отдела кадров и бухгалтерии следует привлечь к работе в выходной день.

В другой консультации Рострул поясняет, что работодатель не вправе требовать от работника переписать заявление об увольнении по собственному желанию в удобный для него (работодателя) срок.

Кстати, напомним, что до 29.12.2023 бухгалтер должен сдать уведомление по ЕНП с НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023.

Комментарии

1
  • Логотип ГородскойФинансист
    ГородскойФинансист 44 мин

    Бухгалтер

    Всё интересное из мира бухгалтерии в нашем telegram канале >>> @buhgalter_rus

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🎲 Развлекитесь! «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!

Устали? Устройте передышку. У нас появилась увлекательная бизнес-игра для проверки ваших профессиональных навыков. Присоединяйтесь к нашему захватывающему новогоднему приключению, полному загадок и бухгалтерских головоломок!

🎲 Развлекитесь! «Клерк» запускает новогодний квест для бухгалтера!
132
Трудовое право

Бухгалтеру придется прийти на работу 30 декабря, если сотрудник пожелает уволиться

Последний рабочий день этого года – 29 декабря. Но некоторые работают по графику и для них этот день – рабочий. Бухгалтер должен подстроиться под это.

1
64

Мероприятия

 Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
Бесплатно с Декларация по УСН

Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год

За 2023 год декларацию по УСН надо будет сдавать по новой форме. Там много изменений, в том числе и из-за ЕНП.

Поменялась форма декларации по УСН: применять надо будет с отчетности за 2023 год
1,1 тыс.
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как правильно рассчитать налоги для уволившегося иностранного сотрудника?

Вопрос о налогообложении иностранного сотрудника, уволенного из российской компании, и о необходимости пересмотра налоговых ставок в связи с изменением его налогового статуса.

1
109
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтерия

Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене

В 2024 году мы усиливаем Клерк.Премиум новыми сервисами для бухгалтеров. Рассказываем, что добавили.

Мы изменили Клерк.Премиум: закрытые практикумы, воркшопы и конспекты для бухгалтеров и эксклюзивный курс в подарок. В декабре по старой цене
20
783

Власти надеются спасти ситуацию с ценами на яйца импортом из Турции

Рост цен на куриные яйца в России с начала года по 11 декабря составил 46,2%, следует из данных Росстата. За минувшую неделю рост ускорился и составил 4,55% против 4,23% неделей ранее.

2
195
Логотип nlukina
nlukina
Обучение для бухгалтеров

❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры

В Краснодаре началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция». Сегодня мы узнаем, как подготовиться к новым правилам, избежать налоговых проверок и штрафов, предотвратить критические ошибки и неверные решения. Редакция будет дополнять этот пост, следите за обновлениями!

❤️Началась «Бухгалтерская Клерк.Конференция»! О чем прямо сейчас говорят спикеры
17
387

Записи вебинаров

702
Новые видео от экспертов каждый день

МТС-Банк попробует силы в микрофинансировании

Максимальный размер займа будет ограничен суммой 500 тыс. рублей.

1
174
Бухгалтеры

🔥 Налоговые риски, самозанятые, МЧД и штрафы: самые горячие темы с «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

Мы собрали в одном месте главные темы дня, которые обсуждали участники бухгалтерской конференции в Краснодаре.

🔥 Налоговые риски, самозанятые, МЧД и штрафы: самые горячие темы с «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!
163

Совет директоров TCS Group уменьшился до двух человек

Два человека — это минимальная численность совета директоров в соответствии с новым уставом.

1
144
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

Программа получения «золотых» виз ОАЭ для выпускников 100 лучших университетов мира, включая МГУ

В 2019 году ОАЭ внедрили программу «Золотая виза», предоставляя ее держателям, включая выпускников 100 лучших университетов мира, уникальные привилегии и возможности. Под этой программой выдаются визы сроком на 5 или 10 лет инвесторам, предпринимателям, успешным исследователям, а также талантливым студентам.

Программа получения «золотых» виз ОАЭ для выпускников 100 лучших университетов мира, включая МГУ
61
Отчетность в СФР

Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек

Для формы ЕФС-1 (подраздел 1.1 вместо СЗВ-ТД) вводят новые коды.

Будет новый порядок заполнения электронных трудовых книжек
1
448
Бесплатно с УСН

Как распределять взносы при совмещении УСН и ПСН

ИП на ПСН имеют возможность уменьшить сумму патента на страховые взносы за себя и персонал. Упрощенка с объектом «Доходы» тоже позволяет уменьшить налог на сумму взносов. Нередко ИП совмещают два этих режима налогообложения — в этом случае взносы между ними нужно правильно распределить.

Как распределять взносы при совмещении УСН и ПСН
149
Бухгалтерский аутсорсинг

💰 Как бухгалтер может увеличить свой доход — рабочие советы от эксперта «Бухгалтерской Клерк.Конференции»

Работа в найме ограничивает рост доходов для многих специалистов, поэтому бухгалтерам важно искать новые точки роста. Как это сделать и начать зарабатывать больше, рассказала эксперт Янина Рогозинская.

💰 Как бухгалтер может увеличить свой доход — рабочие советы от эксперта «Бухгалтерской Клерк.Конференции»
1
165
Бесплатно с Хранение документов

Какие документы по кадрам можно хранить менее 75 лет. Мини-курс

Разберем, в какие сроки нужно хранить подлинники документов, приказы, графики, расчетные листки и прочие документы.

Какие документы по кадрам можно хранить менее 75 лет. Мини-курс
113
Самозанятые

Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику

Сейчас бизнес не защищен в вопрос аннулирования чека самозанятым исполнителем.

Самозанятый может аннулировать чек, который он выдал заказчику
1
296
Малый и средний бизнес

Президент просит продвигать локальные бренды

Сейчас доля местных брендов на внутреннем рынке выросла на 31%. В каждом регионе должна быть своя программа поддержки малых и средних предприятий.

2
122
Регистрация и ликвидация бизнеса

Как сменить юридический адрес ООО в 2024 году

При смене адреса компании править устав нужно не всегда. Самое главное вовремя внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого понадобится направить ряд документов в ФНС. В статье рассказываем, как действовать в разных случаях, и показываем, как составить необходимые приказы и уведомления.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5,1 тыс.
Налоговые проверки

🔥 Тренды налогового контроля на 2024 год

Эксперт «Бухгалтерской Клерк.Конференции» рассказала, какие цифровые сервисы позволяют налоговикам следить за бизнесом и находить основания для проверок.

🔥 Тренды налогового контроля на 2024 год
2
298
Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Индивидуальный предприниматель

Отчетность ИП по итогам 2023 года: что, когда и куда сдавать

Завершается 2023 год, а значит скоро придет время сдавать годовую отчетность. Эта обязанность касается не только организаций, но и предпринимателей. Расскажем какие отчеты, в какие сроки и куда должны сдавать ИП по итогам 2023 года.

Отчетность ИП по итогам 2023 года: что, когда и куда сдавать
817