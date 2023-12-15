Бухгалтеру придется прийти на работу 30 декабря, если сотрудник пожелает уволиться

Роструд разобрал такую ситуацию: сотрудник-пенсионер изъявил желание уволиться 30.12.2023. Он работает в сменном графике и 30.12 – его последняя рабочая смена.
У бухгалтера в этот день выходной. Как же уволить сотрудника?
Роструд поясняет, что произвести с работником окончательный расчет и выдать на руки трудовую книжку следует 30.12.2023.
Сотрудников отдела кадров и бухгалтерии следует привлечь к работе в выходной день.
В другой консультации Рострул поясняет, что работодатель не вправе требовать от работника переписать заявление об увольнении по собственному желанию в удобный для него (работодателя) срок.
Кстати, напомним, что до 29.12.2023 бухгалтер должен сдать уведомление по ЕНП с НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023.
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