Что делать, если согласие о графике отпусков с сотрудником не достигнуто?

Чиновники из Минтруда советует давать отпуск целиком, если стороны не могут договориться, как его делить.

По соглашению сотрудник и работодатель могут разбить ежегодный отпуск на части. Продолжительность отпуска составляет 28 дней, из которых 14 дней должны быть отгулены неделимо, а остальные можно разбивать по обоюдному согласию сотрудника и работодателя.

А что делать в ситуации, когда согласия нет? В Минтруде считают, что если стороны не могут договориться о разделении отпуска, то его следует предоставлять полностью. Такую точку зрения чиновники указали в письме от 01.11.2023 № 14-6/ООГ-6853. То есть — 28 дней.

Подобную точку зрения уже высказывал Роструд. Он также сообщил, что работодатель не может устанавливать минимальную продолжительность частей отпуска.

Жаль, что в законодательстве не прописан отдельно отпуск для бухгалтеров.