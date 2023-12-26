Глава Минцифры: замедление роста зарплат в сфере IT — это хороший знак

IT-рынок переходит из стадии перегретости к охлаждению. Почти 35% специалистов заметили, что уровень их дохода начал снижаться.

За 2022 год средние заплаты в аккредитованных IT-компаниях выросли больше чем на 15%, тогда как в 2023 году темпы замедлились. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

Мы видим не падение окладов, а замедление роста зарплат, что, конечно, является хорошим знаком для нас — что они не растут такими темпами, как росли раньше. Мы считаем, что это временное замедление темпов в целом свидетельствует о том, что рынок входит из стадии перегретости в охлаждение, — сказал Максут Шадаев.

В сентябре-октябре 2023 года почти 35% IT-специалистов столкнулись со снижением уровня доходов. В начале года такую проблему выделили только 25,6% сотрудников.