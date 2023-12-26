Продажи пива нужно декларировать до 2025 года

Депутаты продлили срок декларирования розничной продажи пивоваренной продукции до 20 июля 2025 года.

Госдума в третьем чтении приняла закон, который обязывает до 20 июля 2025 года продавцов пива декларировать объему розничных продаж.

Изначально компании и ИП должны были декларировать розничную продажу пивоваренной продукции до 15 января 2024 года.

Правительство может устанавливать исключения для производителей пива, которые могут временно работать без передачи показаний счетчиков производства.

До 1 января 2025 года предприятия ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей должны установить на основное оборудование по производству алкоголя средства измерения и учета, а также устройства для сканирования штрихкодов и федеральных специальных марок.

Недавно мы писали, что налоговики вместе с ФСБ раскрыли несколько «пивных схем», по которым производители напитка уходили от уплаты акцизов и НДС.