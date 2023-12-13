Налоговики и ФСБ узнали о теневых схемах производства пива

Производители пива выпускают неучтенную продукцию, с которой не платят акцизы и НДС. Ущерб может составлять несколько десятком миллиардов рублей.

Сотрудники ФНС и ФСБ раскрыли две схемы уклонения от уплаты налогов на рынке пива. Об этом пишет «РБК».

Собеседник издания рассказал, что суммы неуплаченных акцизов и НДС могут составлять «несколько десятков миллиардов рублей».

Первая схема ухода от налогов основана на организации скрытого производства. Компании закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем необходимо для официально задекларированного производства. Кроме того, у предприятий растет потребление воды и энергии, тогда как на бумаге показана низкая загрузка мощностей (от 5 до 60%). Таким образом участники схемы выпускают неучтенное пиво.

То есть сырье закупают подконтрольные компании и передают производителю пива без документов для выпуска неучтенной продукции, — объяснил источник «РБК».

Вторая схема связана с выпуском алкогольного пива под видом безалкогольных напитков, лимонадов или кваса, которые не облагаются акцизами.

Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво, — сказал собеседник издания.

Пиво, в производстве которого применялись теневые схемы, продается в собственной рознице компании или через подконтрольные бары и магазины.

Около 80% продаж неучтенного пива приходятся на «наливайки» — точки, которые маскируются под кафе и торгуют алкоголем в ночное время.

Недавно мы писали, что регионы смогут пресекать работу «наливаек» в многоквартирных домах.