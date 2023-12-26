Маркетплейсы создадут свою Ассоциацию цифровых платформ

Пять крупных маркетплейсов страны объединяться, чтобы урегулировать трудовые, налоговые и торговые отношения в сфере электронной торговли.

Представители маркетплейсов Wildberries, Ozon, «Яндекс», Avito и «СберМаркет» до конца 2023 года планируют создать собственную Ассоциацию цифровых платформ. Об этом пишет «РБК».

Председателем Ассоциации может стать Андрей Шаронов, глава Национального ESG альянса.

Цель создаваемой организации — развивать цифровые платформы, платформенную экономику, с особенным вниманием к регулированию платформенной занятости и налогообложению, — сказал Шаронов.

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что за 2023 год все пять крупных маркетплейсов страны «очень сильно сдружились» и доросли до момента, когда нужно объединяться и делать совместные проекты.

Вместе с другими компаниями мы сможем выработать подходы к ключевым на данный момент вопросам отрасли: трудовые отношения, налоговые отношения, торговля и гармонизация международного законодательства в рамках Евразийского экономического союза, — сказал управляющий директор Avito Влад Федулов.

Недавно мы писали, что в 2023 году число селлеров на маркетплейсах выросло на 35%.