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Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

При передаче товара в кредит надо формировать чек ККТ, так как в терминах закона № 54-ФЗ передача товара без оплаты – это расчет, требующий применения ККТ.
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Разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на опрос подписчицы раздела «Клерк.Консультации».

Когда рассрочку или кредит предоставляет сам продавец, то оформляют два кассовых чека: при выдаче товара (на передачу в кредит), и при получении платежа (на оплату кредита).

Если же кредит предоставляет банк, то возможны варианты. Нужно учесть, в какой момент пришли деньги.

Если продавец выдает товар, но деньги (или подтверждение о том, что банк исполнил распоряжение клиента о переводе денег) еще не пришли, то при передаче товара покупателю формируется чек с признаком способа расчета «Передача в кредит», а сумма покупки указывается в реквизите «Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)».

При поступлении денег от банка, формируется второй чек на погашение этого кредита (признак способа расчета в чеке – «Оплата кредита»), а сумма оплаты указывается в реквизите «Сумма по чеку (БСО) безналичными».

Комментарии

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    При передаче товара в кредит надо формировать чек ККТ, так как в терминах закона № 54-ФЗ передача товара без оплаты – это расчет, требующий применения ККТ.

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