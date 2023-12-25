Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

Разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на опрос подписчицы раздела «Клерк.Консультации».
Когда рассрочку или кредит предоставляет сам продавец, то оформляют два кассовых чека: при выдаче товара (на передачу в кредит), и при получении платежа (на оплату кредита).
Если же кредит предоставляет банк, то возможны варианты. Нужно учесть, в какой момент пришли деньги.
Если продавец выдает товар, но деньги (или подтверждение о том, что банк исполнил распоряжение клиента о переводе денег) еще не пришли, то при передаче товара покупателю формируется чек с признаком способа расчета «Передача в кредит», а сумма покупки указывается в реквизите «Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)».
При поступлении денег от банка, формируется второй чек на погашение этого кредита (признак способа расчета в чеке – «Оплата кредита»), а сумма оплаты указывается в реквизите «Сумма по чеку (БСО) безналичными».
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