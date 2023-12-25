Как формировать чеки ККТ при продаже товаров в кредит

При передаче товара в кредит надо формировать чек ККТ, так как в терминах закона № 54-ФЗ передача товара без оплаты – это расчет, требующий применения ККТ.

Разъяснение дает эксперт Контур.Маркета по кассовому законодательству Оксана Кобзева, отвечая на опрос подписчицы раздела «Клерк.Консультации».

Когда рассрочку или кредит предоставляет сам продавец, то оформляют два кассовых чека: при выдаче товара (на передачу в кредит), и при получении платежа (на оплату кредита).

Если же кредит предоставляет банк, то возможны варианты. Нужно учесть, в какой момент пришли деньги.

Если продавец выдает товар, но деньги (или подтверждение о том, что банк исполнил распоряжение клиента о переводе денег) еще не пришли, то при передаче товара покупателю формируется чек с признаком способа расчета «Передача в кредит», а сумма покупки указывается в реквизите «Сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)».

При поступлении денег от банка, формируется второй чек на погашение этого кредита (признак способа расчета в чеке – «Оплата кредита»), а сумма оплаты указывается в реквизите «Сумма по чеку (БСО) безналичными».