Законопроекты

Минюст планирует отменить арест имущества за долги меньше 30 тысяч рублей

Минюст разработал законопроект, направленный на защиту прав россиян при обращении взыскания на денежные средства. При задолженности в размере менее 30 тысяч рублей судебным приставам запретят арестовывать имущество должников.
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В документе предлагается установить соразмерность объема действий судебных приставов размерам долга, подлежащего взысканию. Изменения предлагается внести в закон «Об исполнительном производстве», пишут «Ведомости».

«Предлагается установить запрет на наложение ареста на имущество должника, за исключением денежных средств, находящихся в банках и иных кредитных организациях, при исполнении требований исполнительных документов с суммой взыскания до 30 000 рублей», — говорится в публикации.

В России третий год подряд растет число закрытых судами исков о взыскании долгов по кредитам и займам на сумму основных требований до 50 000 руб. В первом полугодии число завершенных исков выросло почти в полтора раза до 4,7 млн, доля таких заявлений в закрытых делах о взыскании долгов — до 73% (в 2022 г. было 65,7%). По итогам первых шести месяцев 2021 г. исков на сумму до 50 000 руб. было около 2,6 млн (63% от всех закрытых подобных дел).

Комментарии

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