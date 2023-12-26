Как заполнять карточку сотрудника для воинского учета по форме № 10

Кадровики компаний должны вести информацию о призывниках и военнообязанных по форме № 10. Раньше эта информация включалась в форму Т-2, но сейчас вести эту форму работодатели не обязаны.
Карточки по форме № 10 нужно завести на всех сотрудников, которые подлежат призыву, и на военнообязанных. В документе информация расположена с двух сторон.
На лицевой стороне нужно заполнить следующее:
На оборотную сторону нужно внести информацию о воинском учете. Раздел «Дополнительные сведения» можно заполнить в свободной форме: сделать записи о принадлежности к казачеству, об административных взысканиях, о военных сборах.
В случае если сотрудник снимается с ВУ, то отметку об этом нужно поставить в самом низу формы.
Скачать образец заполнения можно здесь.
Хранение карточек сотрудников
Хранить документы сотрудников нужно в электронной и бумажной форме, в алфавитном порядке. Организуйте картотеку со следующими разделами:
I — для карточек офицерского состава;
II — для карточек солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса;
III — для карточек военнообязанных запаса женского пола;
IV — для документов призывников;
V — карточки работников с мобилизационными предписаниями и отметками об их вручении в военных билетах.
Отдельно хранить необходимо карточки лиц, снятых с воинского учета и тех, кто встал на учет по месту пребывания или по месту жительства, но с неподтвержденной регистрацией.
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