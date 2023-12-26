Как заполнять карточку сотрудника для воинского учета по форме № 10

В документе нужно внести общие сведения о сотруднике, указать информацию из военных документов. Карточки хранятся по разделам на бумажном и на цифровом носителе.

Кадровики компаний должны вести информацию о призывниках и военнообязанных по форме № 10. Раньше эта информация включалась в форму Т-2, но сейчас вести эту форму работодатели не обязаны.

Карточки по форме № 10 нужно завести на всех сотрудников, которые подлежат призыву, и на военнообязанных. В документе информация расположена с двух сторон.

На лицевой стороне нужно заполнить следующее:

На оборотную сторону нужно внести информацию о воинском учете. Раздел «Дополнительные сведения» можно заполнить в свободной форме: сделать записи о принадлежности к казачеству, об административных взысканиях, о военных сборах.

В случае если сотрудник снимается с ВУ, то отметку об этом нужно поставить в самом низу формы.

Скачать образец заполнения можно здесь.

Хранение карточек сотрудников

Хранить документы сотрудников нужно в электронной и бумажной форме, в алфавитном порядке. Организуйте картотеку со следующими разделами:

I — для карточек офицерского состава;

II — для карточек солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов запаса;

III — для карточек военнообязанных запаса женского пола;

IV — для документов призывников;

V — карточки работников с мобилизационными предписаниями и отметками об их вручении в военных билетах.

Отдельно хранить необходимо карточки лиц, снятых с воинского учета и тех, кто встал на учет по месту пребывания или по месту жительства, но с неподтвержденной регистрацией.