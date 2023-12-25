ВТБ начал объединять офисную сеть с банком «Открытие»

Во втором квартале 2024 года запланировано финальное объединение банков. Под единым брендом ВТБ будут работать больше 250 офисов «Открытия».

Пять первых офисов банка «Открытие» стали работать под брендом ВТБ в Москве, Уфе, Ханты-Мансийске, Омске и Тюмени. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Под единым брендом планируется объединить больше 250 офисов «Открытия». С начала 2024 года клиенты этого банка смогут получить продуктовые предложения ВТБ: дебетовые и кредитные карты, ипотеку и сберегательные продукты.

На горизонте трех лет ВТБ увеличит офисную сеть на 40%, выйдет в новые для себя территории, а также в 1,5 раза расширит штат курьеров. Все это позволит нам расширить набор финансовых возможностей для клиентов «Открытия» и добавить к их привычному сервису все преимущества от обслуживания в ВТБ, — сказал руководитель департамента администрирования сети, вице-президент ВТБ Сергей Нечаев.

Финальное объединение бизнеса запланировано на второй квартал 2024 года.

Сейчас офисная сеть ВТБ состоит их 1,3 тыс. точек в 79 регионах РФ. До 2026 года банк расширит доступность обслуживания, чтобы охватить 100% финансово-активного населения страны.