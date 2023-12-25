ФНС будет блокировать счета, если не предоставить налоговый расчет по иностранным организациям

Если до 25 марта 2024 года не предоставить расчет по всем выплатам иностранным компаниям, то банковские счета могут заблокировать и назначить штраф в размере 5% от суммы налога за каждый месяц просрочки.

ФНС начнет блокировать операции по счетам за непредставленный налоговый расчет доходов иностранных организаций. Об этом сказано на сайте налоговой.

С 1 января 2024 года компании должны применять новую форму налогового расчета доходов, выплаченных иностранным организациям, и сумм удержанных налогов (КНД 1151056).

Расчет за 2023 год нужно предоставить до 25 марта 2024 года по всем выплатам, в том числе и тем, что не подлежат налогообложению.

Дополнительно информируем, в налоговом расчете не подлежит отражению выплата дохода постоянному представительству иностранной организации, если налоговый агент уведомлен о получателе выплаты и в его распоряжении находится документ, подтверждающий постановку получателя дохода на учет в налоговых органах, — сказано в сообщении.

Если этого не сделать, ФНС приостановит операции по банковским счетам и наложит штраф в размере 5% от суммы налога, подлежащей уплате, за каждый месяц.

Штраф составит не больше 30% указанной суммы и не меньше 1 тыс. рублей.