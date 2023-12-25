ФАС раскрыла картель поставщиков социально значимых продуктов на 1,9 млрд рублей

Компании нарушили правила участия в торгах на поставку продукции для бюджетных, медицинских и социальных учреждений.

Федеральная антимонопольная служба выявила нарушения в торгах на поставку социально значимых продуктов на сумму больше 1,9 млрд рублей. Об этом сказано на сайте ФАС.

Две компании в заявках на участие в конкурсе предоставили заключенные между собой одинаковые договоры поставки, которые отличаются только ценой. Это позволило участникам получить максимальный балл и заключить государственные контракты.

Торги проходили для нужд бюджетных, медицинских и других социальных учреждений города Москвы, Московской и Калужской областей, — говорится в сообщении.

Один из ответчиков признал вину и был освобожден от административной ответственности. Второй компании грозит оборотный штраф по ч. 2 ст. 14.32 КоАП.

Недавно мы писали, что депутаты предложили отстранять от госзакупок поставщиков фальсифицированной продукции. Они привозят некачественные товары в больницы, школы и детские сады.