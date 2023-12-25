За продажу фальсификата предлагают отстранять от госзакупок

Поставщики фальсифицированной продукции переориентировались с сетевой розницы на социальные учреждения: школы, детские сады и больницы. Нарушителям хотят запретить участвовать в госзакупках.

Экспертный совет по детенизации (обелению) экономики предложил отстранить от участия в госзакупках поставщиков фальсифицированной продукции. Об этом пишет глава комитета по экономической политике Госдумы Артем Кирьянов в своем телеграм-канале.

Поставщики фальсифицированной продукции стали реже привозить товары в сетевую розницу, они переориентировались на социальные учреждения.

Некачественные продукты по государственному и муниципальному заказу поступают в больницы, школы и детские сады.

Депутат Артем Кирьянов считает, что в современной ситуации проверки должны измениться. Нужно учитывать индивидуальный профиль каждого предпринимателя, общеотраслевые риски, а также совершенствовать профилактические меры.

Ограничение злостным нарушителям-фальсификаторам доступа к государственным и муниципальным закупкам и поставкам в торговые сети, развитие общественного контроля… В конечном итоге, мораторий на проверки будет выступать не безусловной индульгенцией, а мерой поощрения за добросовестное поведение, — говорится в сообщении.

В 2023 году на 31% выросло число нарушений при производстве овощных консервов, на 78% среди хлебобулочных изделий. На 270% больше нарушений выявили у производителей яиц.

Надзорные ведомства за год выдали на 80% больше предостережений производителям мясной продукции, а рыбной — на 122%.