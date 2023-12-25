Как в 1С:ЗУП 8 сформировать регистр налогового учета по НДФЛ

Создать отчет по доходам физических лиц, которые были получены в компании, можно в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8.

Налоговые агенты должны вести учет доходов, которые они перевели физлицам в налоговом периоде, а также предоставленные налоговые вычеты, исчисленные и удержанные налоги. Все это входит в состав регистра налогового учета, который можно сделать в программе 1С:Зарплата и управление персоналом 8.

Сформировать регистр налогового учета по НДФЛ можно на основании «Отчета по налогам и взносам», который находится в разделе «Налоги и взносы». Об этом сказано на сайте 1С.

Также это можно сделать в документе «Начисление за первую половину месяца» по ссылке внизу «Регистр налогового учета по НДФЛ».

Регистр можно составить как для всех сотрудников, так и для отдельно выбранного работника.

Чтобы составить регистр по физлицу, который не работает в организации, нужно снять флаг «Организация» и выбрать нужного человека из справочника «Физические лица.

Отчет состоит из шести разделов:

В первом указана информация о налоговом агенте;

Во втором сведения о налогоплательщике-получателе доходов;

В третьем информация о праве на налоговые вычеты;

В четвертом — расчетные данные о налоговой базе и налоге на доходы физического лица по коду ОКТМО/КПП. Здесь дата получения дохода формируется по дате фактической выплаты;

В пятом — суммы предоставленных налоговых вычетов по итогам налогового периода;

В шестом —общие суммы дохода и налога по итогам налогового периода.

Регистр налогового учета по НДФЛ можно сохранить в любом формате и распечатать.