Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов

Банки пожаловались на отсутствие доступа к черному списку Роскомнадзора, который позволил бы выявлять нелегальные компании и блокировать их платежи, и попросили не штрафовать за это еще полгода. Проблема не решается с лета 2021-го, пишет РБК.
Кредитные организации жалуются на трудности с доступом к реестру доменных имен Роскомнадзора, с помощью которого они должны проверять своих клиентов. Из-за этого банки допускают возможность проведения операций с денежными средствами клиентов из черного списка.
Соответствующие изменения в 115-ФЗ вступили в силу 13 июля 2021 года. Банк России уже откладывал применение штрафов для банков за нарушение указанных требований «антиотмывочного» законодательства. Сначала до 1 апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023-го. Теперь банки предлагают отложить этот вопрос до 1 июля 2024 года, так как проблема с доступом к реестру Роскомнадзора до сих пор не решена.
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