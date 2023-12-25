Банки попросили ЦБ отложить штрафы за неблокировку нелегальных переводов

Российские банки просят ЦБ отложить до 1 июля 2024 г. введение штрафов за нарушения «антиотмывочного» законодательства в части блокировки переводов организаций, чья деятельность запрещена на территории России, в том числе нелегальных онлайн-казино.

Банки пожаловались на отсутствие доступа к черному списку Роскомнадзора, который позволил бы выявлять нелегальные компании и блокировать их платежи, и попросили не штрафовать за это еще полгода. Проблема не решается с лета 2021-го, пишет РБК.

Кредитные организации жалуются на трудности с доступом к реестру доменных имен Роскомнадзора, с помощью которого они должны проверять своих клиентов. Из-за этого банки допускают возможность проведения операций с денежными средствами клиентов из черного списка.

Соответствующие изменения в 115-ФЗ вступили в силу 13 июля 2021 года. Банк России уже откладывал применение штрафов для банков за нарушение указанных требований «антиотмывочного» законодательства. Сначала до 1 апреля 2022 года, затем до 31 декабря 2023-го. Теперь банки предлагают отложить этот вопрос до 1 июля 2024 года, так как проблема с доступом к реестру Роскомнадзора до сих пор не решена.