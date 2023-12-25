Бесплатное переобучение в 2024 году смогут пройти все желающие

В список приоритетных профессий включат около 150 специальностей. Главный критерий отбора — желание работать в сферах с острым дефицитом кадров.

Минтруд изменил условия федерального проекта «Содействие занятости». С 2024 года любой желающий сможет бесплатно получить приоритетную для экономики профессию. Об этом пишет «Коммерсант».

В списке будет около 150 профессий, большинство из них связаны с промышленным производством, где наблюдается острый дефицит кадров.

Если раньше переобучение могли пройти люди старше 50 лет, женщины с детьми и инвалиды, то теперь число категорий расширилось. Теперь в центры занятости могут обратиться все желающие, независимо от трудового статуса.

Минтруд ожидает, что в 2024 году на переобучение придет примерно 50 тыс. человек. Бюджет программы составляет больше 7,9 млрд рублей.

В 2022 году новые специальности и работу получили 190 тыс. человек, а предпринимателями стали 150 тыс. человек. Общий уровень безработицы в 2023 году снизился до 2,9%, это исторический минимум.