ИП на патенте может перейти на УСН, оставаясь на ПСН

Если ИП на ПСН ранее не переходил на УСН, он автоматически находится на ОСНО + ПСН. При этом с 1 января он может перейти на УСН и продолжать деятельность на ПСН.

Обсуждение вопроса перехода на УСН идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Фактически это будет переход не с ПСН на УСН, а с ОСНО на УСН.

Для этого до 31 декабря надо подать уведомление по форме № 26.2-1.

Так как в этом году 31.12 – это выходной день, подать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.

Если ИП хочет перейти с ПСН на УСН (не вести деятельность по патенту вообще), то для такого перехода есть свои нюансы. Смотрите их в нашей таблице.