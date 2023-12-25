ИП на патенте может перейти на УСН, оставаясь на ПСН

Обсуждение вопроса перехода на УСН идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Фактически это будет переход не с ПСН на УСН, а с ОСНО на УСН.
Для этого до 31 декабря надо подать уведомление по форме № 26.2-1.
Так как в этом году 31.12 – это выходной день, подать уведомление о переходе на УСН с 2024 года можно до 9 января 2024 года. Об этом ФНС сообщала в письме от 14.12.2022 № СД-4-3/16965@.
Если ИП хочет перейти с ПСН на УСН (не вести деятельность по патенту вообще), то для такого перехода есть свои нюансы. Смотрите их в нашей таблице.
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