Путин: в 2023 году будет исторически минимальный уровень бедности

Власти планируют сформировать экономику квалифицированных кадров, которые будут востребованы на рынке труда. Это позволит свести показатель бедности к нулю.

Уровень бедности в 2023 году опустится до исторического минимума, однако его нужно сводить к нулю. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на президента Владимира Путина.

Вообще это слово не очень хорошее - бедность, но, тем не менее, такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году… Нужно сводить эту цифру к минимальным значениям, к нулю надо стремиться, — сказал президент.

Ключом к преодолению бедности станет формирование экономики квалифицированных кадров и хороших зарплат.

Надо формировать новые требования к системе профессионального образования, к подготовке и переподготовке рабочих и инженерных кадров, управленцев, запускать новые и расширять действующие программы, — заявил Владимир Путин.

Также президент попросил правительство выстроить систему мотивации учебных заведений, чтобы они подготавливали специалистов, которые будут востребованы на рынке труда.