Бывшего главного IT-специалиста Фонда соцстрахования России оправдали

Мосгорсуд полностью оправдал бывшего главного IT-специалиста Фонда социального страхования (ФСС) Николая Евдокимова, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый освобожден от уголовной ответственности в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Приговор в отношении Евдокимова, вынесенный 17 августа Дорогомиловским судом столицы, отменен.

Он освобожден из-под стражи.