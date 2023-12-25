Минфин не установит нулевой НДС на елки и мандарины

Минфин не поддержал идею вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова установить нулевой НДС при продаже мандаринов и елок к Новому году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замглавы министерства Владимира Колычева.
Как показывает практика применения НДС, снижение ставки не является прозрачной мерой государственной поддержки… В случае установления пониженной ставки НДС в размере 0% в отношении мандаринов и новогодних елок может возникнуть отрицательная разница между суммами НДС, исчисленными продавцами данных товаров при их реализации, и суммами НДС, предъявленными к возмещению из федерального бюджета, — сказал Владимир Колычев.
Недавно мы писали, что депутат предложил установить нулевую ставку НДС на мандарины и елки, чтобы не допустить резкого подорожания традиционных для Нового года товаров.
Комментарии3
Бухгалтер
мдэ...
Главный бухгалтер
хах
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Ну даже если бы и одобрили. Пока примут, пока вся бюрократию пройдут и процедуры уже и НГ наступит. Сегодня уже всё таки 22 декабря. Многие уже купили и украсили Ели.
А до следующего НГ ещё больше 365 дней.
С таким предложением не в декабре, а в июне надо было выходить, чтобы все бюрократические процедуры пройти и как раз в ноябрю всё утвердить и принять.