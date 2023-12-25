Отчетность в СФР

Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1

Сейчас кадровое мероприятие «Переименование» в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 (вместо СЗВ-ТД) указывают только в случае изменения названия фирмы. С 2024 года будут еще другие основания для сдачи отчета с таким мероприятием.
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Надо будет сдавать ЕФС-1 на переименование при переводе сотрудника из одной обособки в другую и при закрытии обособки.

Кроме того, в отчете с таким мероприятием обязательно надо будет указывать регномер (старый и новый или действующий, но два раза).

Смотрите все изменения для переименования в нашей таблице.

Основание

Как сейчас

Как будет с 2024 года

В каких случаях надо сдавать

Если за время работы зарегистрированного лица наименование страхователя изменяется

При изменении наименования страхователя, в том числе в случае реорганизации страхователя, перевода сотрудника из одного обособленного структурного подразделения юрлица в другое, в случае снятия с учета в СФР юрлица по месту обособки (на сотрудников, продолжающих работать в организации)

Графа 2

Дата

Дата

Графа 3

Переименование

Переименование

Прежний и новый регномер страхователя

(если он не менялся – указывать 2 раза один и тот же)

Графа 5

«Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя»

«Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя»

Графы 8, 9, 10

Реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих изменение наименования страхователя

Также для электронных трудовых книжек (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) будут новые коды. О них мы рассказывали тут.

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Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 35 мин

    Главный бухгалтер

    с каждой поправкой - всё проще и проще!

    И ведь речь сейчас даже не о количестве предоставляемой информации - хрен бы с ней, может быть действительно нужна оперативная сводка что в стране происходит.

    Как можно вообще разобраться когда и что надо, а когда ничего не надо??  Как согласовать все операторы "если, и, или".... ?

    старый и новый или действующий, но два раза

    что это за фраза??

    Как разобраться что в квартальном не надо, но можно, или не нужно, а всё равно можете...

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Логотип Клерк
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