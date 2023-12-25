Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1

Сейчас кадровое мероприятие «Переименование» в подразделе 1.1 формы ЕФС-1 (вместо СЗВ-ТД) указывают только в случае изменения названия фирмы. С 2024 года будут еще другие основания для сдачи отчета с таким мероприятием.

Надо будет сдавать ЕФС-1 на переименование при переводе сотрудника из одной обособки в другую и при закрытии обособки.

Кроме того, в отчете с таким мероприятием обязательно надо будет указывать регномер (старый и новый или действующий, но два раза).

Смотрите все изменения для переименования в нашей таблице.

Основание Как сейчас Как будет с 2024 года В каких случаях надо сдавать Если за время работы зарегистрированного лица наименование страхователя изменяется При изменении наименования страхователя, в том числе в случае реорганизации страхователя, перевода сотрудника из одного обособленного структурного подразделения юрлица в другое, в случае снятия с учета в СФР юрлица по месту обособки (на сотрудников, продолжающих работать в организации) Графа 2 Дата Дата Графа 3 Переименование Переименование Прежний и новый регномер страхователя (если он не менялся – указывать 2 раза один и тот же) Графа 5 «Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя» «Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя» Графы 8, 9, 10 Реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих изменение наименования страхователя

Также для электронных трудовых книжек (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) будут новые коды. О них мы рассказывали тут.