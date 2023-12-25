Будут новые правила для мероприятия «Переименование» в ЕФС-1

Надо будет сдавать ЕФС-1 на переименование при переводе сотрудника из одной обособки в другую и при закрытии обособки.
Кроме того, в отчете с таким мероприятием обязательно надо будет указывать регномер (старый и новый или действующий, но два раза).
Смотрите все изменения для переименования в нашей таблице.
Основание
Как сейчас
Как будет с 2024 года
В каких случаях надо сдавать
Если за время работы зарегистрированного лица наименование страхователя изменяется
При изменении наименования страхователя, в том числе в случае реорганизации страхователя, перевода сотрудника из одного обособленного структурного подразделения юрлица в другое, в случае снятия с учета в СФР юрлица по месту обособки (на сотрудников, продолжающих работать в организации)
Графа 2
Дата
Дата
Графа 3
Переименование
Переименование
Прежний и новый регномер страхователя
(если он не менялся – указывать 2 раза один и тот же)
Графа 5
«Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя»
«Старое наименование» с конкретного числа переименовано в «Новое наименование страхователя»
Графы 8, 9, 10
Реквизиты приказов (распоряжений), иных решений или документов, подтверждающих изменение наименования страхователя
Также для электронных трудовых книжек (подраздел 1.1 формы ЕФС-1) будут новые коды. О них мы рассказывали тут.
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Комментарии1
Главный бухгалтер
с каждой поправкой - всё проще и проще!
И ведь речь сейчас даже не о количестве предоставляемой информации - хрен бы с ней, может быть действительно нужна оперативная сводка что в стране происходит.
Как можно вообще разобраться когда и что надо, а когда ничего не надо?? Как согласовать все операторы "если, и, или".... ?
что это за фраза??
Как разобраться что в квартальном не надо, но можно, или не нужно, а всё равно можете...