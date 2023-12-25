Wildberries открыл микрокредитную компанию

У Wildberries появилась дочерняя микрокредитную компанию ООО МКК «ВБ Финанс» с уставным капиталом в 10 млн рублей. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию из ЕГРЮЛ.

Мы создаем юридическую базу для развития ключевых направлений бизнеса Wildberries. Финтех будет одним из стратегических приоритетов цифровой платформы в ближайшие годы, поэтому создание «ВБ Финанс» является логичным подтверждением наших планов. Одним из первых мы планируем предложить услугу по кредитованию продавцам, — сказали в пресс-службе Wildberries.

Также в компании сообщили о планах учредить еще 5 компаний: «ВБ Фэшн», «ВБ Спорт», «ВБ Шарм», «ВБ Тренд» и «ВБ Фуд». Эти организации будут развивать отдельные направления бизнеса маркетплейса.

В 2021 году маркетплейс приобрел кредитную организацию «Вайлдберриз банк» для финансовых сервисов партнеров и покупателей Wildberries.

По итогам 2022 года оборот Wildberries от продаж товаров и услуг вырос в два раза, до 1,67 трлн рублей.