ЦБ: банки продолжают рекламировать кредиты с заниженными ставками

Если банки не откажутся от несуществующих ставок в рекламных сообщениях, то ЦБ допишет «еще 20 страниц» к закону о потребительском кредитовании.

ЦБ призывает банки не вводить клиентов в заблуждение и не рекламировать на своих сайтах или финансовых маркетплейсах нереальные ставки по кредитам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова.

Многие показывают более-менее адекватные диапазоны – от 13 до 30%, но некоторые указывают от 3,996%. Сегодня, в текущей ситуации с текущим уровнем рыночных ставок, кто-то может себе представить, что можно получить кредит под 3,996%? Это невозможно, — заявил Данилов.

Также он добавил, что если кредитные организации не будут проявлять сознательность и не откажутся от подобной рекламы, то Центробанку «придется еще 20 страниц дописать» к закону о потребительском кредитовании.

По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по краткосрочным потребительским кредитам в октябре составляла 20,9%, а по долгосрочным — 13,4%.