Заявление на зачет взносов 1% имеет смысл только для ИП на УСН

Заявление о зачете переправляет сумму с сальдо ЕНС в отложенную переплату, то есть резервирует сумму под конкретный налог.

Насколько актуально такое заявление для ИП, обсуждают подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

В начале года Минфин разъяснял, что для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы (в том числе, 1%) эти взносы надо не просто уплатить на ЕНС, но еще и зарезервировать. Так будет зафиксирован факт уплаты.

Но потом вышли поправки в НК, которые работают задним числом с 01.01.2023.

Теперь уменьшение налога идет на взносы, подлежащие уплате. То есть, факт уплаты взносов вообще не играет роли.

По индульгенции от ФНС взносы 1% за 2023 год можно учесть для уменьшения налога в 2023 году, хотя по норме НК надо в 2024-ом.

Поэтому ИП на УСН «доходы» или на ПСН может в этом году смело уменьшать свой налог без уплаты взносов, а в случае их уплаты – без заявления о зачете.

Однако для ИП на УСН «доходы минус расходы» порядок учета взносов не изменился. Им нужно сначала уплатить их, чтобы учесть для расчета налога (в составе расходов).

Для таких ИП может быть актуально заявление о зачете на взносы 1%, чтобы зафиксировать факт их уплаты.

Таблицу по уменьшению налога по УСН «доходы» на взносы в 2023 году смотрите тут.

Таблица по учеты взносов в расходах при УСН «доходы минус расходы» – здесь.