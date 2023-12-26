Наказания не будет. Мосгорсуд освободил бывшего зампреда ЦБ Корищенко от наказания за растрату

Мосгорсуд в связи с истечением срока давности освободил от наказания экс-зампреда Центробанка Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна.

Они получили по семь лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. за хищение активов Инвестбанка на 1,4 млрд руб. (ч. 4 ст. 160 УК), пишет «Коммерсантъ».

«Корищенко и Пальчун освобождены из-под стражи в зале суда. В остальной части приговор Таганского суда Москвы от 19 сентября 2023 года оставлен без изменений»,— сообщили в суде.

Суд вынес соответствующее определение сегодня, 25 декабря, по результатам рассмотрения апелляционных жалоб осужденных на приговор.

Экс-зампред ЦБ был задержан в июне 2021 года. По версии следствия, в декабре 2013 года, за несколько дней до отзыва у Инвестбанка лицензии, Константин Корищенко, являвшийся предправления банка, подписал договор об отчуждении земельных паев в Истре в обмен на ничем не обеспеченный вексель московского ООО «Зодиак-трейд».

Гособвинение просило приговорить его к девяти с половиной годам лишения свободы. Оба осужденных вину не признали.