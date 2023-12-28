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Росфинмониторинг: за два года число подозрительных операций в РФ сократилось

Сомнительные трансграничные переводы стали реже проходить через РФ, теневой бизнес переориентируется на другие страны и регионы. Внутри страны существует проблема с подставными физлицами, которые занимаются обналичиванием денег.
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За два последних года сократилось число сомнительных входящих и исходящих финансовых операций, которые проводятся через РФ. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на замглавы Росфинмониторинга Германа Негляда.

Могу сказать, что мы зафиксировали сокращение подозрительного как исходящего, так и входящего потока в нашу страну в последние два года. Этот факт есть. Но надо понимать, что преступный бизнес тоже ищет новые формы, новые направления, — сказал Герман Негляд.

Подозрительные трансграничные финансовые операции сейчас переориентируются на другие регионы.

Теневой преступный бизнес сейчас перестраивается на обналичивание с использованием физических лиц в первую очередь. Это объяснимо в том числе запуском платформы Банка России «Знай своего клиента», которая работает по юридическим лицам. До 50% обналичивания — это физические лица, в первую очередь «дропы» — подставные физические лица, — сообщил представитель Росфинмониторинга.

Финансовая разведка постоянно корректирует перечень сомнительных операций, поскольку появляются новые схемы и признаки. Эта информация рассылается банкам, чтобы они внимательнее принимали решение о проведении денежных операций.

Корректировка в первую очередь затронет «дропов», а также тех, кто занимается незаконным оборотом криптовалюты.

По мнению Росфинмониторинга, криптобиржи и криптообменники должны проводить идентификацию клиентов, анализировать операции, выявлять подозрительные и отказывать в их проведении. В противном случае деятельность таких площадок планируют запретить.

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