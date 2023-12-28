ФНС заключила почти 600 мировых соглашений в 2023 году

Налоговики заключили мировые соглашения на сумму больше 24 млрд рублей. Размер урегулированных долгов превысил показатели за два предыдущих года.

С начала 2023 года налоговики заключили почти 600 мировых соглашений с компаниями и физлицами на сумму свыше 24 млрд рублей. Об этом сказано на сайте ФНС.

Объем мировых соглашений в 2023 году превысил размер урегулированных долгов за предыдущие два года.

Мировое соглашение с ФНС может быть заключено на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве или в судебных делах по обжалованию актов о взыскании налогов и сборов, доначисленных по результатам проверок.

Согласно мировому соглашению, долг придется выплачивать ежемесячно равными долями в течение года.

Одним из обязательных условий мирового соглашения с налоговыми органами является обеспечение исполнения его условий. Должник может предоставить залог, поручительство, банковскую гарантию или комбинированное обеспечение, — говорится в сообщении.

Если долг превышает 10 млн рублей, то ФНС рекомендует обращаться на Площадку реструктуризации долга. Специалисты составят план выхода из кризиса и помогут решить финансовые проблемы налогоплательщика.