Силуанов: доля государства в банках будет снижаться

Минфин готовит списки кредитных организаций с государственным участием для их приватизации. Сбербанк не войдет в число таких банков.

Минфин планирует снизить долю государственного участия в кредитных организациях, где доля государства превышает контрольный пакет. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-24».

Сбербанк не вошел в список Минфина на приватизацию.

У нас Сберегательный банк сегодня основной банк, самый крупный. Доля государства там 50% плюс. Поэтому, по правде сказать, мы не предлагали снижать эту долю, долю участия государства. Есть и другие банки, в которых государство владеет больше, чем контрольным пакетом. Наше предложение было направленно на такие банки, — сказал Антон Силуанов.

Решение о приватизации банков с государственным участием будет согласовано с правительством и принято в 2024 году.

Недавно мы писали, что глава «Сбера» Герман Греф допустил приватизацию 25% компании.