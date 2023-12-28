Битрикс24 все еще сбоит

20 декабря у сервисов Битрикс24 произошел сбой. Сообщения в корпоративных чатах не приходили, уведомления отображались с задержками. Этот сбой устранили, но проблемы еще есть.

Кстати, во время сбоя в Битриксе24 команде «Клерка» пришлось срочно настраивать коммуникации в других мессенджерах. Оперативно создали групповой чат в Телеграм, «переехали» туда временно всей редакцией и другими подразделениями, рабочие процессы не остановились.

Сейчас корпоративное общение нормализовалось, но сервис так и не начал нормально работать в части CRM. Например, не получается принимать оплату в чате. Мы попросили прокомментировать ситуацию наш IT-отдел, расскажем, как проблема выглядит изнутри.

Это не первые сообщения о неполадках в работе сервиса. Ранее, в ноябре, РБК уже писал о проблемах с уязвимостью Битрикс24, но разработчики уверяли, что все бреши закрыты.

Сайт Сбой.рф показывает, как выглядит график жалоб на работу системы сегодня, 26 декабря.

Больше всего жалоб поступило от пользователей из Москвы (62%).

А вот график сбоев за последние 10 дней. Пик приходится на 20 декабря.