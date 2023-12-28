Росбанк откроет коллекторское агентство

Росбанк выделил бизнес по взысканию просроченных долгов в отдельное коллекторское агентство «РБ Коллект». Об этом пишет «Коммерсант».

Банк более шести лет оказывает агентские услуги по взысканию задолженностей. В портфеле организации больше 35 партнерских долгов.

«РБ Коллект» на данном этапе сосредоточится на предоставлении коллекторских услуг по агентской схеме с фокусом на авто- и потребкредитование, лизинг, а также на рынок дебиторской задолженности. В настоящее время рынок цессий представляется нам перегретым в части цены портфелей со сроком окупаемости пять-семь лет и высоким регуляторным риском, — сказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.

Собеседник издания назвал главной причиной запуска отдельной коллекторской компании стремление банка повысить эффективность урегулирования задолженности.

По итогам 2022 года рынок коллекторов составил 734 млрд рублей, в конце 2023 года он может вырасти до 680 млрд рублей, из которых банковских долгов больше 500 млрд рублей.