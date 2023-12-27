ФНС начала проверять блогера Ивлееву после организации «голой вечеринки»

26 декабря ФНС начала выездную налоговую проверку в отношении блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом написала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела, — сказано в сообщении.

В 2020 году блогер учредила ООО «Ивлеева продакшн», которое занимается тем же, чем и ИП Ивлееевой — реклама, шоу, развлекательные услуги.

В течение трех лет Ивлеева применяла УСН, что позволило ей заплатить вместо 150 млн рублей необходимых налогов только 13 млн рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

За 2020 год недоимка составила 3 млн рублей, за 2021 год — 77 млн рублей, за 2022 год — 57 млн рублей.

В московской клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка» со звездами эстрады, которую организовала Анастасия Ивлеева. Событие вызвало общественный резонанс, поскольку его участники были в полуобнаженном виде.

К блогеру подали коллективный иск на 1 млрд рублей в счет компенсации морального вреда.