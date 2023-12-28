Из-за сбоя в Битрикс24 у бизнеса возникли проблемы по коммуникации с клиентами

Сбой в работе Битрикс24, который произошел 20 декабря, все еще дает свои отголоски.

О том, что во время сбоя в Битриксе24 команде «Клерка» пришлось срочно настраивать коммуникации в других мессенджерах, мы рассказывали тут.

В нашем IT-отделе посетовали, что когда не работали чаты внутри Битрикс24, единственный способ написать в поддержку для платных клиентов был через эти неработающие чаты.

При этом в «Клерке» много работы с заявками завязано именно на Битрикс.

Сломалась базовая функция: клиент оставляет заявку на сайте, менеджер ее получает в Битриксе и связывается с клиентом, чтобы обработать запрос.

«Пришлось экстренно писать выгрузки этих заявок и звонить клиентам по табличкам в экселе. Какие убытки понес Клерк за последнюю неделю из-за того, что положился на Битрикс в базовом функционале – связь с клиентами, еще только предстоит посчитать», – прокомментировали ситуацию в IT-отделе «Клерка».