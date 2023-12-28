Летом 2024 года с вероятностью 99% могут отменить льготную ипотеку

Льготная ипотека действует до 1 июля 2024 года, но с вероятностью 99% ее не будут продлевать. Так считает Анатолий Аксаков.

Вероятность того, что программы льготной ипотеки на новостройки не будут продлевать составляет 99%. Об этом «Парламентской газете» заявил председатель комитета Госдумы по бюджету и финансовому рынку Анатолий Аксаков

Пока что льготные программы на покупку жилья действуют до 1 июля 2024 года.

Досрочно программу никто закрывать не будет, — все-таки раз уж решили ее до лета следующего года продлить, надо это решение выполнить, — но вероятность, что после этого ее закроют, — 99 процентов, — сказал Аксаков.

По его мнению, Центробанк вводит оправданные ограничения в области ипотечного кредитования. Из-за ажиотажа вокруг ипотеки с государственной поддержкой застройщики повышают цены на жилье.

Также Анатолий Аксаков добавил, что региональные программы по покупке жилья на Дальнем Востоке, в Арктической зоне и в новых регионах продолжат работать.

Недавно мы писали, что Центробанк принял решение с 1 марта 2024 года повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.