Новости для бухгалтера
Самозанятые

❌ Суды говорят, что самозанятый может сдавать имущество в аренду своему работодателю. Но ФНС все равно против

В общем случае самозанятые могут платить НПД при сдаче в наем жилых помещений или автомобилей. Но сотрудничество со своим работодателем – под запретом.

Об этом сообщает ФНС в письме от 04.12.2023 № СД-4-3/15157.

То есть, сдавать в аренду имущество своему работодателю в рамках НПД нельзя.

Впрочем, это вопрос спорный. По нормам закона, нельзя оказывать услуги работодателю, а аренда – не услуга. Поэтому организации судятся с ФНС и выигрывают.

Например, по делу № А46-12519/2022 есть определение Верховного Суда в пользу налогоплательщика. ФНС этот суд проиграла.

Но для ФНС это решение суда – не указ. Налоговики продолжают стоять на своем.

Вместе с тем, чтобы было меньше споров, целесообразно внести поправки в закон о самозанятых, чтобы запрет на сотрудничество с самозанятыми был не только для работ и услуг, но и для имущественных прав. Такую идею выдвигает ФНС.

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Самозанятые

❌ Суды говорят, что самозанятый может сдавать имущество в аренду своему работодателю. Но ФНС все равно против

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