Штраф с камер за отсутствие страховки не превысит 800 рублей в сутки

Водители, которые ездят без ОСАГО, могут получить административный штраф один раз в сутки, он не будет дороже 800 рублей.

Штрафы за отсутствие ОСАГО, которые водители будут получать с камер видеонаблюдения, будут не больше 800 рублей. Водителей могут оштрафовать только один раз в сутки. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков Евгения Уфимцева.

Штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО не превысят 800 рублей в день. Принято решение, что штраф за отсутствие обязательной страховки будет приходить не чаще одного раза в сутки. Для этого потребуется внести изменения в Административный кодекс, — сказал Евгений Уфимцев.

Проверку полисов обязательного страхования по камерам хотели запустить в 2023 году, но проект отложили на 2024 год. После запуска системы водители начнут чаще оформлять ОСАГО.

Сейчас в среднем 7% водителей ездят без обязательного страхования гражданской ответственности, это около 2,5-3 млн человек.