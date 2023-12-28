Клиенты Wildberries смогут отменить покупку после заказа

Если пользователь случайно выбрал не тот адрес доставки или не те позиции из корзины, то он сможет отменить заказ.

В январе 2024 года Wildberries запустит опцию отмены покупки сразу после заказа. Об этом сказано в телеграм-канале пресс-службы маркетплейса.

Отменить доставку можно будет в первый час после заказа или до момента, пока продавец не начал сборку — в зависимости от того, что наступит раньше, — говорится в сообщении.

На сайте и в мобильном приложении появится кнопка с отменой в разделе «Доставки» возле карточки товара.

По мнению маркетплейса, новый функционал позволит избежать случаев, когда покупатель сделал заказ случайно, указал не тот адрес доставки или выбрал лишние позиции в корзине.

Также отмена заказа будет полезна и продавцам, которые сэкономят затраты на логистику.

В первую очередь отмена заказа будет доступна только для товаров, продавцы которых участвуют в тестировании и хранят продукцию на своих складах.

Затем отмена покупки будет доступна для всех товаров на Wildberries.