Ресторанам хотят разрешить торговать алкоголем навынос

Бизнес-сообщество просит правительство разрешить продавать навынос спиртные напитки в ресторанах. Общепит будет подчиняться тем же правилам, что и магазины.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов вместе с Федерацией рестораторов и отельеров предложили разрешить общепиту продавать алкоголь на вынос. Об этом пишет «РБК».

Сейчас предприятия общественного питания и розничные магазины получают разные виды лицензий на торговлю алкоголем. Ресторанам нельзя продавать спиртное без вскрытия упаковки, а торговать навынос категорически запрещено.

Это ограничение было создано много лет назад, когда еще не была введена в эксплуатацию и развита Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), которая отслеживает каждую продажу и закупку алкогольной продукции, — сказано в обращении.

Авторы инициативы просят разрешить ресторанам и кафе продавать алкоголь навынос, но на тех же условиях, которые действуют для магазинов. Например, отпускать спиртные напитки можно только совершеннолетним и в разрешенные часы.

Алкогольные лицензии достаточно жесткие. Контроль за ресторанами гораздо выше, чем к магазинам, которые продают вино, — сказал основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Эта мера позволит ресторанам и российским виноделам увеличить доходность. Обращение отправили премьер-министру Михаилу Мишустину.